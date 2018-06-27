嗆綁妻舅兒 寒舍前少董判刑

2018-06-27

婚變夫妻鬧翻 牽連大舅子

〔記者溫于德、王憶紅／台北報導〕前寒舍餐飲董事長蔡伯府娶員工黃閔暄為妻時曾傳為佳話，但去年傳出黃女曖昧超跑男業務員，蔡甚至牽連大舅子黃柏瑜，除了傳訊息嗆「綁架豬小弟（黃柏瑜兒子）」外，還以錄音檔恐嚇要「揍扁」他，挨告恐嚇。蔡在台北地院開庭時認罪，法官昨依恐嚇危害安全罪判拘役40日，得易科罰金4萬元；寒舍表示，屬董事個人事務，公司無法回應。

拘役40天 得易科罰金4萬元

在判決出爐前的25日，蔡伯府就申報預定轉讓60張股票給妻子黃閔暄，預計在6月25日到6月27日間轉讓。時值敏感時刻，寒舍表示，董事個人財務規劃，只是夫妻間的一般贈與。以寒舍昨日收盤價32.4元計算，總計金額約194.4萬元。

求和? 轉讓60張股票給妻

蔡伯府是寒舍創辦人蔡辰洋長子，2004年娶自家飯店員工黃閔暄，彷佛韓劇「情定大飯店」情節，黃閔暄因此「麻雀變鳳凰」，但2015年底，卻傳出從事超跑業務員的李姓男子在餐廳廁所滑倒摔死，遺孀整理遺物時，發現丈夫與黃閔暄的LINE對話相當露骨，控告黃女妨害家庭，雙方最終和解撤告，黃閔暄獲不起訴。

但蔡伯府也因外遇事件與黃閔暄起爭執，並牽連大舅子黃柏瑜；本案判決指出，蔡去年10月28日傳訊息恐嚇給妻子，內容包括「我等等就叫人綁架豬小弟（黃柏瑜之子），叫你哥哥小心一點」、「如果小孩妳敢帶走我就放火燒妳媽媽光復南路的家」等語。

而黃柏瑜恰在黃閔暄身旁、得知被嗆後回傳，「你要綁架我兒子喔？我現在先去警察局備案」；蔡再嗆「你等我到你媽媽家放火」、「你以後不要再讓我在艾美看到你，…我叫健身教練把你揍扁…」等。

蔡伯府事後遭黃柏瑜提告，被依恐嚇罪起訴。承審法官認為，蔡與妻感情不睦，在未理性思考下，對妻舅以文字或言語恫嚇，但審酌他犯後態度尚可，昨依恐嚇危害安全罪判拘40日，得易科罰金4萬元，可上訴。