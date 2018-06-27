8年月月瘋路跑 警夫被警官妻休了

2018-06-27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子與胡姓女子10年前結婚，兩人分別是台中市警局的巡佐與警官，胡女卻提出離婚訴訟，指控李男沉迷路跑，已達瘋狂地步，8年多參加108場路跑，連她急病送醫都忙著路跑，李男雖辯稱參加路跑不影響夫妻生活，他深愛妻子不願離婚，但一、二審法官卻認為，過度熱中路跑導致婚姻生變難以維持，判決兩人離婚。

老婆住院 他也照樣跑

判決書指出，胡女向台中地院提出離婚訴訟，指擔任警官的她，與同為警職的李男在2008年結婚，沒想到李男沉迷路跑，從2008年底到2017年3月，8年3個月共參加108場路跑，「馬拉松賽事重於一切」，2010年9月某夜她發高燒，李男將她送醫後，丟下她一人，返家準備翌日的台中港路跑賽，同年她動靜脈曲張手術，李男沒請假陪伴，卻請假參加路跑。

夫也有怨：老婆瞧不起我

李男答辯說，8年多參加108場賽事，平均每年僅約13場，不因路跑而冷落胡女，他強調，胡女不是因他喜愛路跑而訴請離婚，而是認為他配不上胡女（胡女警階高於李男），胡女曾傳LINE：「我需要一個可以跟我並駕齊驅的人」等對話可為證。

台中地院認為，李男過度熱中路跑，讓胡女衍生丈夫重視路跑更甚於妻子的感受，另外，胡女與李男溝通時，李男竟回答「我覺得妳要去看醫生才對」、「妳生病了」，顯示兩人婚姻已難以維持，判決兩人離婚。本案可再上訴三審。