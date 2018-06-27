期末考完約戲水 1少溺水 10同伴沒發覺

2018-06-27

玩著玩著 人就不見了

〔記者徐聖倫／新北報導〕來自台北市滬江高中的11名學生，昨天下午相約至新北市石碇區淡蘭吊橋雙溪口處戲水，不料眾人玩得正開心時，卻發現就讀高三、即將畢業的18歲陳姓男學生不見了，警消獲報後趕抵現場，下水搜索發現陳生，惟陳生當時已失去生命徵象，送醫急救仍回天乏術。

據了解，因適逢期末考結束，滬江高中昨天只上半天課，放學後7男4女共11名學生一起到校外用餐，期間臨時起意相約至戶外遊玩紓壓，眾人討論後決定到有淡蘭古道、老街等熱門景點的石碇一帶玩耍，隨即分乘多輛機車出發。

沒注意淡蘭吊橋禁戲水

豈料年輕學子們抵達石碇後耐不住玩興，一見到沁涼的溪水便紛紛跳入水中戲水消暑，全沒注意到路邊的禁止戲水告示牌，過了好一陣子，才發現不太會游泳的18歲陳姓高三生已不見人影，眾人四處呼喊陳生都未獲回應，這才發現大事不妙，連忙打電話請消防人員到場搜救。

高中應畢生 送醫不治

消防人員獲報趕抵後，果然在水下找到已經失去生命徵象的陳生，立刻將他送往北市萬芳醫院，只可惜經過近2小時的急救，最後仍無力回天；對於發生憾事，現場學生難掩驚慌，直說大家是因為期末考結束、暑假將至，才會相約出來玩水，沒想到竟會釀成不幸。

新北市消防局第四大隊大隊長蕭力愷表示，案發地點設有禁止戲水的告示牌，就代表該水域有一定危險性，呼籲民眾若要戲水消暑，一定要選擇有合格救生員駐點看守的合法區域，且務必避免進行跳水、進入深水區等危險舉動，以免發生不必要的意外。