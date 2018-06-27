衝出護欄墜15米 車上母子奇蹟保命

2018-06-27

母子分別受重輕傷

〔記者李容萍／桃園報導〕真是命大！1輛滿載黑色小螺絲等貨物的小貨車，昨天下午3時27分行經國道1號五楊高架南向55.3公里、剛過中壢服務區時，疑因左後車輪爆胎，造成小貨車失控衝撞，騰空越過護欄，從15公尺、約5層樓高處墜落，翻車近3圈，掉至地面的內定二街聯絡道上，車上母、子2人分別受到重、輕傷，奇蹟似地保住一命。這是五楊高架段從2013年4月通車以來，首度發生車輛從高架橋上墜落地面的事故。

五楊高架段通車後首例

在這起事故中，58歲張姓女駕駛與坐在副駕駛座的22歲蘇姓兒子，2人雖受傷但意識清楚，沒有生命危險；警方說，母子倆從高處翻車墜落後能夠保命，除了車子沒有嚴重擠壓、翻滾外，司機與乘客都繫著安全帶更是重要關鍵。

小貨車疑因爆胎失控

國道公路警察局五楊分隊、桃園市消防局昨天下午獲報馳往救援，封閉五楊高架的外側車道，將受困駕駛座的張女拉出車外，蘇男則已自行脫困，救護人員對母子倆進行傷口清理、包紮止血後送醫救治，事故原因仍由國道警察調查中。

車體變形 車斗被壓扁

張女的丈夫昨晚趕往醫院探視，得知兒子已可以出院，但妻子因頭部出血、肩膀骨折得安排開刀時，相當不捨；得知可能是輪胎爆胎釀禍，他說：「這條錢（輪胎）不能省，以後該換就要換。」蘇男表示，翻車當下他「腦筋一片空白」，直到墜落地面才回神，幸好母親也還清醒著。

事故也造成小貨車載運的黑色螺絲等物品整箱掉出、散落高架道路護欄旁，墜落地面的小貨車車體嚴重變形，車斗幾乎被壓扁、車窗玻璃全數碎裂，可見撞擊猛烈。