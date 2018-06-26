妻1年洗1次澡 老公凍未條 判離

2018-06-26

〔記者楊國文／台北報導〕30多歲藍姓男子不滿妻子婚後衛生習慣不佳，每年僅過年時洗一次澡，以戴帽子來掩蓋身體臭味，又不讓他外出工作，致家中經濟困窘，雖藍妻指稱丈夫都在說謊，懷疑丈夫有外遇變心，才想離婚，高等法院認定藍妻衛生習慣不佳，造成夫妻長期不和，昨判准離婚。

藍男具狀指出，2002年結婚後長期住娘家，兩人交往時，妻子還會每週洗一次澡，但婚後經常一個月仍不洗澡、不洗頭，用戴帽子來掩蓋身體臭味，用嚼口香糖代替刷牙，已對他造成精神虐待。

藍男表示，2014年起，妻子僅過年時洗澡，她身上很多很臭的黑癬洗下來會多到堵住排水孔，導致兩人一年才行房一次，至今仍無子女。

此外，藍男還稱妻子自己不工作，還阻止他外出工作，並嫌她的姊姊介紹的大樓管理員太丟臉不讓他做，造成家中經濟不佳，沒錢繳納健保費、國民年金，連藍男有蛀牙也沒錢看牙醫，她靠死纏爛打方式向岳母索討生活費，讓他無法忍受。

藍男另抱怨妻子婚後都不做家事，要求他在家煮飯、照顧行動不便的岳父，連除夕夜他仍須煮好晚飯供妻子娘家的親人吃飯，才能回他自己的父母家團圓，因此於2015年底搬回自己父母家住、找工作，但妻子仍常跑到公司打擾，他無法忍受一再隱忍卻換來妻子不斷的折磨，因此訴請離婚。

藍妻辯稱，丈夫說的都是謊話，她並無不重視個人衛生，娘家也對丈夫很好，且是丈夫自己不外出工作，懷疑丈夫有外遇才要求離婚，請求駁回離婚之訴。

審理時，藍妻母親證稱，女婿確在家煮三餐，女兒和女婿都多年沒工作，她偶爾會給女兒零用錢；藍男父親證稱兒子婚後都住妻子娘家，2015年底回家住，他才知道媳婦都不讓兒子工作。

高院審理認為，從藍男夫婦手機LINE對話等內容，可認定藍妻衛生習慣不佳，且有糾纏控制丈夫強烈慾望，造成兩人婚姻破裂，欠缺互信互愛基礎，昨判准離婚。