小南門幫主殺人逃中國 又綁台灣富商得手3千萬

2018-06-26

〔記者姚岳宏／台北報導〕桃園小南門幫幫主黃建偉，犯下殺人案後潛逃中國多年，幾乎銷聲匿跡，如今再現行蹤，竟是今年4月間在中國廣東珠海綁架前去觀光的台灣富商，跨海勒索得手3000萬贖金才放人。

已在中國落網 追在台共犯

據了解，刑事局受理偵辦後，雖通知中國公安逮獲黃嫌，但警方透露目前兩岸互動停擺，要將黃引渡回台受審恐有困難。

綽號「矮仔」的56歲黃建偉，2002年間因懷疑女友與小弟有染，先朝女友臉部潑硫酸，再以硫酸殺害小弟及小弟的舅舅，逃亡期間又在多個立委、議員服務處犯下槍擊案，被法院判處無期徒刑後潛逃中國，警方通緝令上還以「隨身攜帶槍械，查緝時請注意本身安全」警語來提醒員警。

據了解，今年4月，年約60多歲的台籍富商搭機前往廣東珠海旅遊，剛到旅館就被黃嫌的小弟押走，黃嫌跨海向富商家屬開口勒索5千萬元贖金，經家屬和居間協調的友人討價還價，雙方以3千萬元成交，透過地下匯兌方式付贖金。

該名富商遭黃男拘禁一週後獲釋，返台向刑事局報案，刑事局第一大隊調查發現，該富商原本就與黃建偉認識，才會被黃鎖定，而富商家屬付贖時，另有一名台籍男子協助黃取款、洗錢，警方懷疑黃在台共犯正積極偵辦中。至於黃男，已被中國公安逮捕。