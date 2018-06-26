副教授嘿咻女博士生 大逆轉～迷姦改判合意

2018-06-26

出國研討 回國控迷姦

〔記者楊政郡／台中報導〕中部某大學周姓副教授，帶女博士生到馬來西亞參加學術研討會，被控下藥性侵案，一、二審依下藥性侵判他8年徒刑；更一審逆轉，台中高分院合議庭認為，女博士生如喝下摻FM2的椰子水，至少6至8小時才會清醒，她卻還能逛街、自行走回飯店、記得性侵過程及報警、作筆錄，不像吃下FM2的反應，積極證據不足，改判周男無罪。

副教授一、二審皆判8年

據了解，周某是被害女博士生的指導教授之一，2014年5月兩人到吉隆坡參加會議，5月10日當晚，2人相約外出，出飯店買瓶裝椰子水喝，被害女生質疑此時被下藥。

晚間10時各自回房，女子供稱睡到一半，周男敲她房門，周男對她性侵。

女子隨後以LINE聯繫在台男友，「剛被老師強暴了」並向旅館櫃台報案，周男遭馬國警方拘捕、羈押，調查5天後不起訴。

我國警方從周男留在飯店行李內，查扣2支塑膠吸管，驗出各沾有FM2及安眠藥殘留。女子經檢警採集尿液檢驗，查出有FM2代謝物殘留，全案依下藥性侵起訴周男，一、二審依下藥性侵判周男8年。

記得細節 無FM2副作用

最高法院發回更審，更一審合議庭依殘留量回算，服用2至4毫克FM2，可能出現症狀請藥物專家解釋，發現服用後20至30分鐘會開始昏睡，約2至3小時進入深沉睡眠，至少6至8小時才會醒，後續反應8至24小時；但女博士生在5月11日凌晨起，至隔天製作筆錄、驗傷及採證等，全程都是有意識狀態。

改判未強迫 副教授無罪

周男辯稱，他沒下藥，2人是合意性交，而周男行李中塑膠吸管驗出有FM2殘留，屬醫師開給周男睡眠障礙的處方用藥，周男供稱醫師建議他粉碎後摻水攪拌喝下去，藥效會比較好，他習慣用塑膠吸管攪拌、溶解，法官認為此說未違背常理，因無法證明周男對女博士生施以藥劑為強制性交，改判無罪，可上訴。