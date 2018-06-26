佔有兼報復 只想把女人當戰利品收集

2018-06-26

〔記者陳鳳麗、林惠琴／綜合報導〕精神科醫師沈政男表示，女性乳房有性的意涵，若陳男割下保存，意味著他想滿足其佔有欲望，及求歡被拒後的報復。

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男指出，從媒體報導發現，陳伯謙過去有獵愛、收集情人的癖好，把追到的女性當成戰利品，而他向高姓女學員求歡遭拒，研判他強烈感覺自尊心被傷害，才會痛下殺手報復。

陳男涉嫌殺害分屍外，還傳出割下乳房保存，行徑讓人匪夷所思。而他之所以這樣做，研判是因為乳房是女性的性徵，他保存下來的動機，是為滿足他的強烈佔有欲望。

沈政男也說，陳伯謙對愛情的態度是掠奪、佔有，追求女人採取獵愛的手段，他們剛開始會努力扮演理想情人，來吸引對象上鉤，一旦追上，就把女人當成戰利品收集，只能自己不想要，無法忍受別人拒絕求愛，甚至連未能很快回應都無法接受，而這種男人根本不適合談感情。

別輕信網路上塑造的形象

「不要輕易相信網路上塑造的形象和談吐、文字！」沈政男說，有些人在網路上的形象，是刻意形塑出來的，千萬不要被表象迷惑，更不要約在私人的空間碰面，才能避免陷入危險的情境。

三軍總醫院精神醫學部兼任主治醫師、楊聰才身心診所院長楊聰財則指出，研判是當下求歡不成、惱羞成怒痛下殺手後，抱持生前得不到、死後也要得到的報復性心態，進而決定經由防腐方式保存乳房，作為一種「紀念品」，代表自己成功獲得、擁有想要的東西。