變態狼供出雙乳下落／單邊乳房 封家中與妻女共處

2018-06-26

另一邊乳房被他丟了

〔記者王冠仁、錢利忠、謝君臨／台北報導〕華山草原分屍案兇嫌陳伯謙，將高姓女學員分屍成7袋，並將乳房割下，但下落不明，不過專案小組日前已在陳的住處，找到被放在夾鏈袋、以防腐藥劑包覆保存的乳房，據了解，檢警找到的只有單邊乳房，陳則供稱，已把另一邊「丟掉了」；想到陳將死者乳房放在家中，與妻女「共處一室」10多天，專案人員均感毛骨悚然，直呼「變態到喪心病狂！」

留一邊疑想製成標本

由於今年4月時，陳嫌曾到陽明山國家公園菁山自然中心擔任約聘標本清潔工，雖只做了2天就離職，但檢警研判他可能從中學習到標本製作知識，才會以化學粉末保存高女乳房，不排除動機是為製作人體標本，且可能是「取樣」完整度不佳，才將另一邊乳房丟棄。

據悉，陳嫌本月3日將高女分屍，4日清晨前往新北萬里焿子坪山區棄屍，卻將高女乳房帶回貴德街住處存放，裝有乳房的盒子被放在臥室角落雜物堆中，不易發現，加上警方18日到他家拿取高女背包時，還沒發現高女雙乳遭割除一事，因此並未發現此「重要證物」。

本月21日下午1點多，檢警傳喚陳嫌的黃姓妻子，再次前往陳嫌租屋處搜索，才發現該只盒子，打開一看，赫見陳嫌以夾鏈袋收藏高女的乳房，並用類似防腐劑的化學粉末包覆保存，因此尚未腐爛、發臭。

妻渾然不知 排除涉案

而案發後正好回汐止娘家住的黃女，一度被懷疑知情，但檢警調閱通聯等事證後，認為黃女對案情並不清楚，對家中藏有高女乳房也渾然不知，當時只是趁端午連假返回娘家過節，初步排除黃女涉案。

而案發後警方到場抓人，陳的48歲羅姓女友人質疑警方找錯人，竟「挺身而出」咬傷警員手臂，還大聲嗆警「不是很囂張？」「╳你媽！」失控言行一度讓她被懷疑是命案共犯，台北地檢署調查確認羅女不知道陳的犯行，昨依妨害公務罪嫌將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。