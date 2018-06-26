假髮店揪賊 願捐50頂給癌友

2018-06-26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕6旬婦人21日到基隆市「美的假髮」假髮店，偷走市值約3萬元的假髮一頂，店家比對監視器發現，該名婦人3年半前曾偷走4頂假髮，立刻報警並請網友協助揪賊。店家還發願，若能逮到竊嫌，會捐出50頂假髮給台灣癌症基金會等單位的病患。

3年半前偷了又來

當天值班的店員表示，婦人走過防盜門時，警鈴大作，婦人隨即打開兩個手提袋，說「沒看到假髮吧，我要走了！」因當時櫃上看起來沒有假髮短少，所以並未深究，過5分鐘後發現櫃子下面少一頂假髮，調閱監視器，才知道婦人是把假髮藏在隨身側背包內。

假髮店經理徐敏男受訪指出，婦人算是識貨，專偷以真髮製成、單價較高的假髮，行竊時還懂得拿櫃子下方的其他假髮偷天換日，讓服務人員第一時間難以察覺假髮失竊，最後再背對店員將得手的假髮塞進包包，從容離去。

該婦人3年半前就曾上門竊走4頂假髮，讓店內損失逾14萬元，為避免再被偷，店內花大錢裝設防盜門，沒想到21日下午3時許，婦人再次犯案，已持監視器畫面向警方報案。

徐敏男還說，經網友協助交叉比對，當天婦人不只偷假髮，也在附近美妝店偷化妝品，為了避免其他人受害，只要抓到竊賊，將會捐助50頂假髮給台灣癌症基金會、癌症希望基金會、宜蘭縣衛生局、宜蘭羅東博愛醫院等單位。