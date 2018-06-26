拜衣冠塚20年 喜見母「復活」在安養院

2018-06-26

〔記者楊金城／台南報導〕69歲吳姓婦人失蹤33年，早已被法院宣告死亡，家屬思念之餘以衣冠塚祭拜她，一拜就是20多年，沒想到吳婦人活得好好的，只是疑有失智傾向，11年前被安置在台東的安養機構，所幸經尋人高手台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇根據11年前婦人安置的通報內容，花了半年逐一比對資料，居中聯繫後，吳婦的女兒看見照片，驚訝直呼「媽媽還活著」，日前吳婦終於與家人相認。

遭家暴離家 被宣告死亡

吳姓婦人1985年因不堪長期被丈夫家暴而離家出走，從此下落不明，失蹤7年後被法院宣告死亡。

去年12月，吳孟宇在警政知識網身分不明系統查得一筆通報資料，通報內容為2007年8月31日在台東縣太麻里由一名計程車司機報案，一名婦人從台東火車站上車後向司機告知欲往太麻里、知本及台東市等地，卻說不出詳細地址，司機懷疑婦人有失智傾向，將她載往派出所請求協助。

當地員警發覺婦人無法對話及表明正確身分，身上也無攜帶證件，通報台東縣社會處協助安置，等待家屬指認，吳婦因此在安養機構住了11年。吳孟宇歷經半年時間比對，查得一筆戶籍在台東市宣告死亡婦人，認為年齡等資料很符合吳婦，經向主管報准後，持吳婦的照片前往新竹縣新豐鄉她的女兒住處訪視，女兒一看見婦人照片，直呼不可思議，這就是她母親沒錯。

吳婦的女兒前往台東市機構探視母親，吳母記不得離家後的行蹤去向，也不知被宣告死亡，有輕微失智的吳婦卻認得出女兒。

吳婦的女兒表示，母親離家出走時她就讀國中，弟弟過世後，33年來從沒放棄尋找母親，一直都抱著一絲希望，期待奇蹟能出現，向法院聲請宣告死亡後，甚至還用衣冠塚（吳母衣物和紙人）在靈骨塔祭拜，一拜就是20多年。吳女感謝吳孟宇協助找回母親，一再表示感謝，還能與母親團圓。

吳婦的女兒有意願接母親同住，但吳婦在安養機構住習慣了，且有失智情形，待台東縣社會處評估，再與女兒商討合適安置方式。