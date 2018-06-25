女性限定 運動時包包被偷 回家竟已送回

2018-06-25

3年輕女遭遇 令人發毛

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣3名年輕女子到公園運動，要回家才發現包包被偷，讓人發毛的是，被害人回家卻發現，錢包原封不動被放在家門口，打開一看證件都在，只有現金被取走，有人擔心是小偷一路尾隨，也怕竊賊還有不良企圖，憂心不已。

南投縣草屯鎮中山公園運動場，近幾個月屢傳民眾放在機車坐墊內的包包、衣服，或放在運動場看台座位的包包被偷。

而據地方臉書社團管理員表示，有3名年輕女子這個月向社團反映，失竊的錢包、鑰匙被送回，放在住家的門外或信箱內，錢包裡的現金被取走，但證件都在。

感覺回家途中 有人跟隨

3人中只有1名女學生失竊的金額較多，約1600元，其他兩人都只有數百元，但這名女學生感覺她在回家途中，有人在後面跟隨。

男性失主無此特殊待遇

由於男性失主的證件和鑰匙都未被送回，只有女性失主有此特殊待遇，讓這幾名女子很害怕，擔心竊賊是否趁機探門路，或有非禮的企圖，想到就怕，就算鑰匙被送回，為了自身安全仍把門鎖換掉。

草屯警分局中正派出所副所長陳志偉表示，這3名女失主都未向該所報案，研判竊賊應該了解現代人若損失的金額不多，且證件沒有丟掉，大多怕麻煩而不會去報案，竊賊才會依身分證的住址送回證件或鑰匙；但不管是竊賊或請別人代為送回，凡走過必留痕跡，警方很容易透過沿途的監視器追查到對象。

據了解，中正派出所已展開肅竊勤務，每天都排班在中山公園裡外巡邏，警方提醒運動民眾最好不要帶包包，現金和手機要隨身攜帶。

草屯鎮公所一週前也在中山公園門口安裝好監視器，有多支鏡頭拍攝，公所表示，若有民眾想調閱這一週內的監視畫面，都可與公所聯絡。