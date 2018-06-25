婦車禍2天出院 6天後竟猝死

2018-06-25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣黃男開貨車違規擦撞前方蘇男的機車，致蘇男又撞擊無照騎車的曾姓婦人，曾婦因肺脂肪栓塞等傷勢送醫急救，2天後出院，沒想到6天後傷勢突然惡化，送醫不治，檢方認定曾婦的死與車禍時造成的肺脂肪栓塞有關，依業務過失致死罪嫌將黃男起訴。

肇事者因此被起訴

檢警調查，黃男是企業社玻璃安裝人員，去年10月31日上午9點多開自小貨車，行經竹北市中正西路，貿然自內側車道跨越雙黃線違規超車，且未保持安全間隔，因而擦撞行駛於前方，由蘇男騎乘並搭載鍾男的機車，蘇男的機車倒地後，再撞擊前方由曾姓婦人無照騎乘的機車。

當時蘇男與鍾男全身多處擦傷及挫傷；曾婦則受到肢體挫傷、骨折、關節血腫、肺脂肪栓塞等傷害。

曾婦經送醫急救住院治療，2天後出院返家休養，原以為傷勢沒有大礙，沒想到6天後身體突感不適，經緊急送醫急救，發現因車禍導致關節血腫、肺脂肪栓塞而呼吸衰竭不治。

肺脂肪栓塞 車禍造成

新竹檢方為求慎重，由法醫研究所解剖曾婦遺體釐清疑點，最後認定死因是車禍造成的肺脂肪栓塞，偵結後依業務過失傷害及業務過失致死罪嫌起訴黃男。

醫師指出，脂肪栓塞是非常難以診斷的狀況，最常見的原因來自於長骨或是骨盆的骨折，且更常出現在封閉式骨折。

醫師：多在傷後3天內發生

脂肪微粒是存在骨頭中骨髓內的脂肪，骨折發生時血管遭到破壞，存在於骨髓內的脂肪因而進入血液循環，脂肪栓塞症候群一般會在受傷後3天內發生，機率小於5%，死亡率為10-15%。像本案在車禍後8天才發生，實在相當罕見。

脂肪栓塞症候群為全身性的疾病，全身器官都可能栓塞，如腦、心、肺、肝、腎等，並造成傷害，其中又以肺臟及腦傷害為常見也最嚴重，年長者相對危險性高。