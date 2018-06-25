這回尬上竹聯的美鷹會 曾開5槍向藝人金剛示威

2018-06-25

〔記者鄭景議／台北報導〕美鷹會是天道盟的分會，發跡於美國，現今主要在台北活動，幫派成員大多是海外歸來的ABC，經濟能力雄厚兼有強大軍火，行事作風又剽悍，有天道盟「在美軍火庫」之稱，是令警方十分頭痛的組織之一。

1990年時，警方啟動「二清專案」，認定天道盟為非法黑幫組織，天道盟眾高層紛紛潛逃美國，數年後結合美當地華青幫，成立美鷹會，首任會長為綽號「大李」的劉培禮。

美鷹會主要經濟來源為販毒、走私軍火、圍事，成員外語能力優秀並與富二代掛鉤，經濟不成問題加上美國取得槍枝容易，讓美鷹會坐擁驚人火力。2002年，天道盟遭搜出大量軍火，包括2把烏茲衝鋒槍在內共10把長短槍，以及多達8600餘顆的各式子彈，甚至有360顆火力強大的「中空彈」，當時警方懷疑提供這批軍火的正是美鷹會。

美鷹會幫眾作風剽悍且強硬，1996年時，在四海幫經營的「海珍寶」餐廳內，2名蒙面男子當著四海幫眾面前，槍殺幫內重量級大哥「大寶」陳永和及長老「俠哥」藺磊洽，震驚江湖，警方懷疑幕後主使的就是美鷹會。

2015年，藝人金剛及其四海幫的友人，在酒店與美鷹會幫眾衝突，藍姓幫眾竟直接開5槍示威，事後雙方人馬被帶至北檢複訊時，美鷹會甚至不顧法警制止，與其他四海幫幫眾在地檢署內大打出手。