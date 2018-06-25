額度60萬刷6200萬 烤雞王想落跑中國

2018-06-25

疑向錢莊借千萬 周轉不靈

〔記者王冠仁／台北報導〕有烤雞王之稱的桃園「大公雞」餐廳創辦人陳星文，疑財務缺口向地下錢莊借千餘萬元後，涉以「發票中獎1000萬」、「年收300多萬」等話術，讓銀行大幅提高信用卡額度，他竟在30天內狂刷6200萬餘元買精品，再以市價5折賤賣變現還債，陳星文23日偕女友要搭機落跑到中國時被警方及時攔阻，不過只找回500多萬元商品，還有5700萬元的商品下落不明。

稱中千萬 騙銀行提高額度

警方指出，陳星文以2張銀行信用卡在30天內狂刷6200萬，警方直覺「不可思議」，一度以為陳是擁有黑卡或無限卡的「高級VIP」，隨後查出他的2張信用卡額度都是60萬元，研判他是以自身店家知名度、宣稱高收入、中大獎等話術，騙取銀行信任，銀行也疑審核出紕漏，陳才得以「極度爆刷」。

精品打對折賤賣 變現還債

警方調查，49歲陳星文2013年起在桃園中壢經營「大公雞」餐廳，他涉嫌從今年5月開始，以信用卡在網路、實體店面狂刷狂買珠寶、精品、皮包、3C等高單價商品，30天猛刷6200萬餘元。

在機場被攔下 詐欺罪送辦

銀行發現刷卡金額超過額度，致電照會，他以自己是知名餐廳創辦人取信銀行，還謊稱「發票中1000萬」、「年收入300多萬」，聲稱將存現金繳卡費，並要求銀行授權提高刷卡額度；直到本月21日，陳始終未存入現金繳卡費，銀行報警。

警方查出陳向地下錢莊借貸1000萬餘元，疑以刷卡買高價品，再用市價5折至黑市銷售，以變現還債，本月22日陳企圖刷卡訂購23日前往中國寧波的機票未果，警方得知後趕到桃園機場埋伏，23日下午3點逮到他與熊姓女友。

5700萬商品下落不明

兩人被攔阻時，航警在熊女身上查獲50萬元現金，違反10萬元現金規定，查扣40萬元；由於警方沒有熊女拘票，只能放熊女出境。

陳聲稱，他與熊女是要出國談生意洽公，堅稱有能力還錢，並非故意欺騙銀行，警方研判他恐因無法還錢想出境避風頭，帶他回桃園住家與餐廳搜索，找出價值500多萬元商品，尚有5700萬商品下落不明，警方訊後將陳星文依詐欺罪嫌送辦。