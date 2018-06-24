頭一遭 司機拉斷車門把手 摔車道遭輾斃

2018-06-24

〔記者楊金城、黃旭磊、林嘉東／綜合報導〕國內傳出首宗拉斷大車車門把手墜落害命事件！55歲王姓聯結車駕駛開車駛離國道，疑發覺車子有狀況，將車暫停出口匝道路肩檢查後，拉把手欲開車門重回駕駛座時，把手竟應聲而斷，王男失去重心跌落車道，不巧遭行經小貨車輾壓，送醫不治。

針對此一罕見離奇車禍，多個警方單位受訪均說，過去從未聽過拉斷聯結車車門把手導致意外死亡事故；國道第四警察大隊新營分隊長陳禎宗也說，第一次遇到車門把手斷裂造成事故，但為何會發生拉斷車門把手以及確切車禍原因，有待調查釐清。

警方調查，本案事故時間為6月21日下午2點多，地點在國道一號北向288.6公里處（新營交流道出口匝道），當時王男（嘉義市人）疑因聯結車機械故障，將車停於出口匝道外側路肩檢查，稍後返回車內，開啟車門要上去駕駛座時，車門把手突然斷裂，導致王男重心不穩，往後跌至車道上。

很不巧，徐姓男子駕駛的小貨車行駛而過，輾壓到王男，王翻滾數公尺躺在聯結車前約5公尺的路肩，頭部、臀部撕裂傷當場不醒人事，救護人員獲報趕來將他送新營醫院救治，再轉嘉義榮民醫院，當天傍晚因傷重死亡。

後方貨車急閃險失控翻車

徐男（45歲，新北市人）表示，當時要到新營送貨，沒想到聯結車司機竟在他的貨車前方跌落車道上，他反應很快，踩煞車並急左閃，仍壓到對方，小貨車為閃避擦撞護欄，差點失控翻車。

交流道監視器拍到王男從大車踏板失去重心往後跌落，並被小貨車撞上輾壓的畫面。徐男受到滿大驚嚇，對肇事感到無奈，國道警方詢後將他依過失致死罪嫌移送偵辦。

王男駕駛的聯結車登記在吉億通運旗下，吉億位於高雄市前鎮區新生路，昨天假日沒人上班，門口保全表示不清楚公司業務；吉億通運營運32年，在業界口碑良好，現有超過11輛拖車頭，業界透露，很少聽到司機出事。