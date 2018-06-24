4歲娃懸空卡欄杆 12民眾合力張帆救援

2018-06-24

消防員趕到接力 從天降解危

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市街頭昨天出現4歲男童雙腳懸空掛在5樓陽台的驚險場面！小男童當時卡在5樓陽台欄杆掙扎哭叫，民眾見狀嚇壞大喊「小孩子快掉下來了」，眾鄰大動員忙著援救，有人找來大帆布拉開要「接小孩」、有人打119、有人喊叫打氣要男童撐下去；稍後消防員趕來，費了一番工夫拉回男童，總算解除危機。

昨天上午11時許，屏東市田中巷住戶發現，隔壁大樓面向馬路的5樓陽台鐵欄杆縫隙卡著一名小男童，雙腿懸空不斷掙扎，驚險萬分。消防員獲報抵達前，10幾名住戶擔心男童撐不住會墜落地面，有人緊急把覆蓋汽車防塵的大帆布取下，其中12人在陽台下方合力拉起張開，以防萬一。

消防隊抵達後，緊急派員上去通知5樓住戶，但無人應門，隨即協調6樓住戶，從男童受困陽台上方的晴雨窗進入，及時抓住男童；另一方面，地面消防員升起防墜氣墊及雲梯，等雲梯到位後托起卡在欄杆的男童，終於解除墜落危機，搶救過程歷時16分鐘，送醫檢查僅頸部及手臂些微瘀青，無大礙。

男童被救下後，警、消發現男童住處沒人在家，詢問男童為何會爬上陽台，只見他餘悸猶存地說「想去找爸媽」，不慎踩空卡在欄杆上，所幸縫隙不大，加上男童雙手緊抓鐵欄杆，因而能夠撐住身體直到獲救。鄰居說，所幸男童命大，在場眾鄰全都捏了把冷汗；警方表示，大人把小孩子獨自留在家裡，實在危險。

留孩子獨自在家 家長違法

男童父親接到通知，趕到醫院接回兒子，他向警方表示，因和妻子忙於餐館工作，把兒子託給母親照顧，昨早母親到醫院探視住院的父親，暫將孩子留在家中。

屏東縣府社會處表示，將6歲以下兒童獨自留在家中，已違反兒少法規定，可處3千元至1萬5千元罰款，家長還要接受4個小時以上的親職教育課程，將視該戶違法情節裁處。