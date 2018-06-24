15至24歲年輕人死因 自殺高居第二

2018-06-24

〔記者王冠仁／台北報導〕自殺防治中心研究指出，2016年國人十大死因中，自殺是15至24歲族群的第二大死因，該族群年度共有4368人次自殺通報，209人自殺死亡；原因分別以感情與人際關係、憂鬱傾向最多。

自殺防治中心指出，15至24歲青少年族群因心智尚未成熟，較易衝動，因此大多採取燒炭、跳樓、上吊等激烈手段來自殺；青少年若出現睡不好、易怒、易與同學打架或衝突、成績變差、蹺課，都可能是自殺「徵兆」。

自殺防治中心認為，可從5點著手防治青少年自殺，分別是強化老師和校園人員心理健康、強化學生的自尊、促進情感表達、避免學校暴力、提供照護服務的相關訊息。

「有管道但不太通」家庭學校都須努力

自殺防治中心說，目前防治青少年自殺「有管道但不太通」，較困難的是說服家長與學校合作；過去曾有學生發現自己情緒低落向學校輔導老師求助，經評估後學校認為要尋求精神科醫師治療，但家長認為自己小孩沒問題，擔心就醫會被「貼標籤」，反指控學校胡來。此外，也有不少學校擔心通報自殺會影響「校譽」，在少子化、招生不易的前提下，寧可「大事化小、小事化無」。

因應青少年大多喜歡使用手機，自殺防治中心推出「心情溫度計」App，該App其實是簡式健康量表（Brief Symptom Rating Scale，簡稱BSRS-5）的俗稱，可以讓人迅速了解自身的心理照護需求，並協助向相關單位求助，避免自殺憾事發生。

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