未成年犯輕罪 不會留前科

2018-06-24

〔記者吳政峰／台北報導〕女學生行竊價值僅約千元的生活與課業用商品，被警方通知到案說明後，疑因此想不開輕生。聽到這件憾事，司法院少年及家事廳廳長黃梅月表示，我國司法對於少年犯案採取的是「保護」的概念，而非懲罰，前科於成年後就會塗銷，該名少女卻選擇結束年輕生命，令人不捨。

黃梅月指出，少年犯案後，少年法庭法官會先請少年調查官了解少年家庭狀況、在校情形等，如果背景資料都很正常，只是少年一時失慮觸法，法官可能會裁定不付審理（類似檢察官的不起訴），轉交由家長或社福單位輔導，給少年機會。

若法官認為有必要進入審理，就會開庭與少年對話，如果情節輕微，可能會裁定不付保護處分（類似無罪判決），如要進行處分，會視狀況給予訓誡、假日生活輔導、保護管束、安置、感化教育等保護措施，此時會有少年保護官負責後續教育。

黃梅月表示，少年犯本刑5年以下之罪，接受適當處分後，成年即可塗銷前科，就算是5年以上的罪刑，成年3年後也可塗銷，除可保護少年免於標籤化，也讓他們有機會回到正軌。

保護少年免於標籤化

少家廳副廳長簡燕子認為，該名少女無前科，所竊財物價值不高，少年法庭裁定不付審理的機會很高；簡燕子說，少年犯後常擔心被家長責備，進而有較激烈的舉止，建議此時家長應心平氣和溝通，以關心取代謾罵，後續處理成效反而較佳。

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