偷水瓶膠帶被傳訊 高校女當晚跳樓亡

2018-06-24

北上求學獨居 疑適應不良

〔記者王冠仁／台北報導〕頗具藝術天分的女高中生獨自來台北求學，月前逛書局時摸走總價約千元的一只不銹鋼水瓶與紙膠帶，事後警方循線通知她到案說明；走出警所當晚，她買了杯咖啡到一棟大樓頂樓坐了數小時，上臉書發出「咖啡真的很好喝呢」的最後人生體會，隨後墜樓身亡。

警方研判，個性乖巧的16歲女學生，離鄉背井從中部來台北念書，不排除有課業壓力或生活適應問題，才會出現「行竊紓壓」行為，犯行被發現後可能心理壓力太大，加上不諳未成年犯罪人不會留下紀錄的法律程序，選擇走上絕路。女學生家屬趕來台北，泣不成聲，員警得知女學生僅因微罪輕生，感嘆「實在太傻了！」

稱身體不適 筆錄未完成

警方調查，女高中生從小即展現藝術天分，特地報考北部一所以美術聞名的高中，如願考上後，家人幫她在北部租屋，方便她通勤上學，但她除了課業繁重，也可能因人生地不熟而適應不良，此外她曾向親友訴苦，抱怨房東屢次未經她同意進入房間。

女學生月前利用假日外出逛街，在台北市西區一間書局閒逛散心時，疑趁店員不注意，將價值約千元的一個不銹鋼水瓶與一捲紙膠帶放入隨身包包。店家盤點發現短少，調監視器畫面報警，警方循線追蹤竊賊離去路線，查出女學生涉案。

PO完咖啡好喝 隨後墜樓

因涉案女學生未成年，警方依程序通知家長與志工，同時傳女學生到案說明。傳訊當天女學生到警所後，製作筆錄前突然表示身體不適，以此為由先離去。當晚8點多，她買了杯咖啡跑到台北市一間大樓頂樓，坐在頂樓數小時，期間在臉書發文「咖啡真的很好喝呢」，隔天凌晨1時許墜樓，民眾發現電請救護員將她送醫，傷重不治。

檢警檢視相關監視器畫面，確認她獨自一人上頂樓，期間無其他可疑人士上樓；現場無打鬥痕跡，排除他殺。

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