本利和355% 誆稱炒作比特幣 吸金逾15億

2018-06-23

〔記者楊政郡／台中報導〕台中檢調今年3月偵辦林志桀、范訓銘等人打著「IRS國際儲備集團」名義，以擅於炒作比特幣為幌子，發行販售RM（儲備金），吸引律師、醫師等高知識份子投資，已有上千人受害，非法吸金超過15億元，被害人陸續領不到本金及分紅才知上當，檢調昨展開搜索，訊後主嫌林志桀依違反銀行法1千萬交保，其餘7名幹部均交保候傳。

領不到本金分紅 上千人受害

檢調指出，林志桀自稱「IRS國際儲備集團」的「大中華及東盟地區參議處首席代表」，范訓銘為「執行代表」，從去年8月起在台中及台北兩地，邀不特定投資人購買100至7000美元的套餐，換取等值RM，RM每日固定增值0.35%，1年後即可取回高達355%之本利和。

林嫌等人還強調是炒作比特幣高手，投資後過8個月的「凍結期」，就可領回等值現金或比特幣，但只有最早參加的幾隻「老鼠」獲利，今年3月陸續到解凍期，民眾領不到紅利而檢舉。

檢調昨搜索主嫌住居所等8處地點，查扣、凍結集團成員26個銀行帳戶及扣押比特幣196枚（市價逾台幣4000萬元）。

檢調指出，2017年8月起該集團頻頻舉辦說明會，透過知名律師、政商名人等「上線領導人」現身說法，鼓吹購買RM套餐，投資人可上網查詢RM數量及現值，看到數字天天增漲，就這樣上當；另為發展下線，還提供1.5%至8.8%不等獎金，招攬一定金額後，再領取「升級獎金」，最高可領250萬元，民眾趨之若鶩，短短9個月吸金逾15億。

檢調初步調查，林嫌等將大部分吸金款項購買比特幣，再移轉至境外，另涉洗錢防制法或詐欺罪嫌，檢方擴大偵辦中。