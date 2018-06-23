高雄氣爆 榮化、華運判賠3.6億

2018-06-23

認定中油沒有過失 不用賠

〔記者黃建華、葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕4年前造成32死、321傷的高雄氣爆案，高雄市政府取得3千多名災民受讓債權委託「代位求償」，控告中油、榮化、華運等公司求償10億餘元，高雄地院昨宣判，認定中油沒有過失，不用賠，反而是高市府在氣爆案佔4成過失責任，但高市府「代位求償」並未告自己，法院因此判榮化、華運僅需共同負擔6成賠償金，共3億6500多萬元。可上訴。

高市府對判決結果表示遺憾，推斷民事判決是以刑事判決為基礎，未審酌許多事實可切斷箱涵施工及氣爆的因果關係，且對市府促成三方協議推動和解的努力有所誤解，導致民、刑事判決一樣各打五十大板，將上訴。 榮化公司發言人魏正誠表示尊重判決，保留上訴權利；華運公司說，接到判決書後，會與律師研商是否上訴。

高市府佔4成過失 逾追訴期

高雄地院認定高市府有4成過失，但已逾法定2年的民事請求權時效，災民不能再對高市府求償。另中油及榮化也互告求償，榮化敗訴，須賠償中油4千多萬元。

雄院認定高市府相關公務員3人及榮化李謀偉等6人、華運陳佳亨等3人應負業務過失責任，市府責任佔4成，榮化及華運各3成。

2014年7月31日發生的高雄氣爆案，為台灣歷來傷亡最嚴重的工安事故，一審刑庭和民庭都認定高市府和榮化、華運有業務過失，今年5月高市府有3名官員各被判刑4年10月，李長榮化工6名被告各被判刑4年，華運3被告各被判刑4年半。