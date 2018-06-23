刁難 刁難吸毒人口 劣警唱雙簧逼交人頭 未獲報恩開罰 法官撤單

2018-06-23

以不驗尿做交換

〔記者張瑞楨、劉濱銓／綜合報導〕邱姓男子去年8月開車被南投警局集集派出所員警攔查，警察發現他是吸毒人口，2名員警竟扮起黑白臉唱雙簧，一人說要將邱男帶回去驗尿，另一人說「沒有要把你帶回去」、「你要如何報答我？」要邱交出毒犯「人頭」來報答恩情，警逼問1個多小時，邱堅稱無法立即交出人頭，2警竟控邱男酒駕，邱拒測被開9萬元罰單；行政法院法官認定警察沒有法律依據，卻限制邱男自由，判決罰單撤銷確定。

警：酒測程序皆合法

集集警方昨表示，邱男開車半夜停在路旁，引擎未熄火，且是吸毒列管人員，才會一併追查相關涉毒情資，言談中發現邱男酒駕，進而實施酒測，程序皆合法，但尊重司法判決。

判決指出，邱男去年8月開車暫停於集集鎮集鹿路旁講電話，2警攔查，逼他交出「人頭」（吸毒與販毒者名單），否則強制驗尿，他自認準時驗尿，不怕強制驗尿，但他確實不知「人頭」，警察改指他酒駕，邱表示喝了一杯酒願受罰，但警察酒測動機並非他酒駕，而是逼問「人頭」未果進而刁難，他才拒絕酒測。

法官判決邱男勝訴的關鍵，是警方提供給法院勘驗的密錄器畫面，警察軟硬兼施要邱說出「人頭」，扮黑臉的警察說，要將邱男帶回去驗尿，扮白臉的警察接口說，「我現在沒有要把你帶回去」、「你要如何報答我？（報恩）」、「你給我報一下（人頭）」，邱稱「一定會報恩」，他願提供線索，但需要時間。

法官：無易生危害狀況

南投地院認為，警察職權行使法規定要有「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害」才能攔查實施酒測，警察第一時間沒發現邱男酒駕，而是詢問毒品案，邱沒有提供才要求酒測，邱男無「已發生危害」、「易生危害」狀況，警察告發程序違法；台中高等行政法院見解相同，維持原判決確定。