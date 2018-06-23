性侵拍下37秒「女上男下」 2匹狼拗合意 逆轉重判

2018-06-23

〔記者溫于德／台北報導〕劉姓、葉姓2名酒店經紀人，被控聯手性侵16歲女高職生小美（化名），還刻意拍下37秒「女上男下」性愛片段，營造合意性交假象；一審採信兩人辯詞，均判無罪，但二審認為小美是因精神崩潰、加上酒醉而無法抵抗，改依共同強制性交罪，將葉判刑7年6月，拍攝影片的劉男則判8年6月，昨獲最高法院認同，駁回上訴將全案定讞。

二審合議庭根據小美證詞及綜合各項事證後，認定被告拿出來的37秒關鍵影片， 不足以讓他們脫罪。合議庭認為，小美當時跟劉男只是「臉友」，僅在臉書上與劉男有過對話，小美跟葉男更是初次碰面，過去完全不認識，不太可能答應3P，因此逆轉一審的判決，改判劉、葉有罪。

檢警調查，劉男2015年透過臉書認識小美，同年7月得知小美心情不好，假藉安慰之名約小美到葉男住處，3人打撲克牌喝酒，酒後劉開口求歡遭拒，竟用近百公斤體重優勢撲倒小美。

檢方追查，葉男從後方環抱小美使其動彈不得，由劉強脫小美衣褲性侵。雖小美試圖推開2人，並哭喊「不要」，仍遭劉性侵得逞；之後葉男又將小美抱到自己身上，以「女上男下」姿勢性侵，劉趁機持手機拍下37秒可於日後用來脫罪的「關鍵畫面」。

一審採信葉、劉辯詞，認為雙方若非合意性交，應不會使用「女上男下」姿勢；二審時，小美出庭還原事發經過，指當時是葉男強行抱起她，她是被迫採取「女上男下」體位，她當時已經崩潰得不知如何是好，加上不勝酒力，根本無法抵抗。