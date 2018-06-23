「妳穿到我的了啦」2女露點坐檯 見警急搶1條內褲

2018-06-23

〔記者王捷／台南報導〕台南市一家制服酒店最近降價招攬生意，為了吸客，竟讓女侍撤守「第三點」防線、露下體陪酒，警方前天深夜突檢，包廂內4位小姐見警方衝進來，嚇得驚聲尖叫，爭相抓起手邊內衣褲穿上，慌亂中有2位小姐同時抓住一條內褲，1女焦急嬌譙：「妳穿到我的了啦！」警方詢後，將店家與媒介人員依妨害風化罪移送法辦。

遭查獲脫衣陪酒的杜拜酒店，在台南屹立不搖10年以上，負責人曾多次換店名，被認為是目前台南四大制服脫衣酒店中最出名者，酒店位於中西區的住商混合大樓中，由趴車小弟負責監管電梯，進出都要靠鑰匙開鎖，讓警方臨檢多次碰壁。

店家近來打出人頭費從2500降為2000元，引發消費熱潮，警方認為不能坐視高張的艷幟，先派便衣喬裝客人打探虛實，雖是生客，該店女服務生仍大膽脫褲攬客，警方確認酒店涉營色情後，聲請搜索票於21日晚上前往突襲取締，仍先由便衣喬裝進入包廂，見時機成熟，呼叫支援。

警方迅速行動，控制趴車小弟要求打開電梯，直入包廂，果見數名坐檯小姐脫衣陪酒，當場尖叫聲四起，小姐們忙著抓手邊衣服往身上套，還一度發生兩名小姐「爭穿同一條內褲」的誇張劇情。警方控制現場後，有一名小姐頭一次被警方臨檢陣仗嚇到，不時低聲啜泣。

警方未在現場查到性交易事證，4名小姐也否認提供性交易，有小姐供稱脫衣陪酒只是臨時起意；全案移送檢方調查認定。