曖昧基泰建設董座 女教授拗是乾爹破功

2018-06-23

十指緊扣被抓包 元配怒告

〔記者陳慰慈／新北報導〕上市公司基泰建設董事長陳世銘（見圖，資料照），被控與國內知名科大梁姓女教授過從甚密，不但有十指緊扣共行、頭靠頭耳語等親密互動，還相偕出國旅遊，2人在速食店被抓包，梁女竟稱「他是我乾爹」，陳妻認為配偶權遭侵害，怒向梁女求償300萬元，新北地院昨判梁女須賠60萬元。

陳世銘另反控妻子強勢多疑、胡亂污衊梁女不倫，據此訴請離婚，但去年11月被台北地院駁回，陳已提上訴。

地下情曝光後 仍斷不了

陳妻與陳世銘結褵30年，她控訴，2013年9月間，老公到某科大就讀博士班，2015年8月突然收拾衣物離家，她四處打探，才知道他外遇梁女，2人不但多次同進同出、牽手、緊靠耳語，還同遊碧潭、宜蘭、台中、東京、澳門、中國鄭州等地，甚至婚外情被媒體刊出後仍持續維持曖昧關係，讓她精神上飽受痛苦。

陳妻的妹妹也證稱，曾在麥當勞撞見姊夫與梁女幽會，當時她質問梁女是誰，梁女回答「他是我乾爹，我是教授」，她又質疑：「妳為人師表，知不知道他已離家好幾個月？」「如果你們還在一起，我可能會到學校拜訪校長，這個年紀叫乾爹，我心裡有問號！」不久又在公園看到2人十指緊扣。

梁女辯稱，她是受副校長邀請，為基泰公司舉辦企業講座，陳妻所提供的照片，都是課程參訪、業務訪視、團體旅遊等活動，並不是與陳男單獨出遊，至於牽手、靠耳說話，則是因陳男的行動不便、聽力有障礙，與陳之間並沒有逾越男女分際的行為。

女教授被判賠60萬

不過法官當庭勘驗陳妻提出的影片與照片後，發現陳男與梁女多次在深夜時分，於公園牽手而行，陳男還會對梁女做出搭肩、靠耳說話、摸額頭等舉動，猶如熱戀情侶，因此判梁女須賠償60萬元，可上訴。