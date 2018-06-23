手牽手辦離婚 戶政揪出假老婆

2018-06-23

〔記者楊政郡／台中報導〕25歲連姓男子想離婚，但妻子不答應，竟找來與妻子同年紀的女性友人冒充妻子，2人上戶政事務所辦理離婚登記時，戶政承辦員發覺女方和照片不像，被糊弄過去，但又發現這對怨偶多次手牽手，還貼得緊緊地坐在一起，不時親密交談；承辦員機警通知連男妻子，果然確認眼前女子是「假妻」，揭發這起異想天開的假離婚案。

打電話確定元配另有其人

連男與女性友人最近被依偽造文書罪，分遭判刑4月及3月；法官審理指出，連男不滿妻子，要求離婚，妻子不配合，連竟找來與妻子同年紀的女友人當替身，遊說她假冒自己妻子，一起到台中市石岡戶政事務所辦理離婚，獲女友人同意。

人夫及女友人皆被判刑

連男偽刻妻子印章，以換領名義辦理取得妻子身分證，去年10月偕女友人到戶政事務所，由女友人分別在「離婚協議書」、「離婚登記申請書」、「換領身分證申請書」等3份文件上偽簽連男妻子姓名，連男自己偽簽2名友人姓名及押署，做為離婚證人，交給承辦員辦理。

但陳姓承辦員發現，女方身分證照片與現場本人不同，提出詢問時，女友人機智答稱「最近做了醫美，有整形」，所以本人相貌才和過去照片不太一樣，承辦員仍感可疑，且覺得2人神情怪怪的，雖收件受理，仍持續注意。

承辦員又發覺，通常應該是怨偶才會離婚，但2人卻是緊緊坐在一起，且進事務所後，一直互動親密；陳員找出女方原先留下的電話暗中聯繫連男妻子，果然發現原配另有其人，原配接到電話，氣得趕來，報警揭發這起假冒行為。偵、審時連男2人承認犯行，法官依此判刑。