分屍前共飲 3人到案都說震驚

2018-06-22

〔記者王冠仁、吳仁捷／綜合報導〕檢警偵辦射箭教練陳伯謙殺人分屍案，為釐清有無共犯及拼湊案情，傳喚案發前與死者高女一同在小木屋周邊喝酒的友人前來，不過迄昨已到案者都說，當天沒有異狀，對於演變成分屍案十分震驚。

2女1男稱離去前無異狀

警方指出，5月31日晚上10點多，陳伯謙、高女與另外2男3女，共7人在小木屋旁喝酒聊天，後來眾人陸續離去，只喝了2瓶啤酒的高女卻醉倒，陳男將她帶進小木屋後擁她入睡。到了6月1日凌晨4點多，陳嫌企圖性侵高女，遭拒後憤而將她掐死，3天後再分屍棄置山區。

警方根據陳的說詞，前天起陸續傳訊事發前在場的2男3女，已到案的2女1男稱，當天情況融洽、氣氛不錯，眾人離去時陳與高看起來都沒有異狀，意識也都清醒，完全無法理解為何會演變成殺人分屍案。

警方6月18日前往陳男位於北市貴德街的住處時，發現其住處「髒得跟垃圾場一樣」，原本住該處的32歲陳妻與4歲兒子也不知去向。陳供稱不知妻兒下落，甚至表示自己連妻子娘家的詳細住址也不清楚，只知道是住新北市汐止。

據了解，陳與妻子感情不融洽，陳妻臉書上大多放兒子照片，從沒有放過一家人的合照或是陳的照片。警方為求慎重，近日仍將傳喚陳妻，釐清案情。

王薇君冥冥中感應高女求助

另外，台大女高材生黃亦敏遭殺害分屍，兒童權益促進協會理事長王薇君與遺體修復團體18日開始修復黃女大體時，王女突感身體不適，後來就接獲華山分屍案被害人高女妹妹的電話，不適感頓時消失，讓她冥冥中似乎感應到高女求助。王薇君昨在臉書PO文：「妳都來『找我了』，我怎麼可能不幫忙呢？」她也寫下「好心疼不捨無辜無助恐懼的妳」、「後續能否幫妳看緣份了」等，對於自己似有感應，她說：「生命自會找出路，亡者自會找協助。」