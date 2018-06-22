分屍案都會破 仍賭一絲絲逃掉機率

2018-06-22

〔記者徐聖倫、姚岳宏／台北報導〕桃園、雙北近來接連傳出分屍案，國立中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆指出，這類案件在媒體密集報導下，一些心理狀態有問題、甚至是病態的人，有可能依新聞內容進行模仿，產生「模仿效應」；至於這類案件幾乎都會被偵破，為何還要模仿？鄭瑞隆直言：「犯嫌就是要賭這一絲絲能夠逃掉的機率。」

鄭瑞隆指出，現今網路發達、資訊爆炸，對犯罪手法做「過於細膩」的報導，或是選用太過寫實的圖片與影片，都有可能造成模仿效應。

至於這些分屍案悉數破案，為何仍有人要挑戰公權力？鄭瑞隆指出，分屍的最終目的，應該都是為了方便搬運及毀屍滅跡。台灣因地狹人稠，監視器密度極高，犯罪份子幾乎無所遁形，但難免仍有「冷案」未破，刑事局甚至還為此設立「冷案中心」，這些人不外乎就是要賭這一絲絲能夠逃掉的機率。

台北大學犯罪學研究所所長侯崇文也認同這樣的觀點，侯指出，不管是棄屍、分屍還是封屍，都是兇手自認理性計算出的結果，源於其僥倖心理，以為可減少被查獲的機會。侯崇文強調，這是因為社會長期對立所致，建議還是要從增加認同、互相尊重、加深共同情感凝聚力等面向著手。

銘傳大學犯罪防治學系教授張平吾則指出，這類兇嫌心態多半是父權的權力慾作祟，認為「妳是我的」，無論是分產不成或求歡遭拒，都是「不應該發生的事」，進而從中生恨，乃至痛下殺手。張也指出，以陳伯謙案為例，他有妻有子，外頭還有小三，可知陳嫌在結交女性方面無往不利，但遇到高女讓他踢鐵板，極可能因此被觸碰到「危險心結」，才會做出分屍、指姦、割乳等偏差行為。

除分屍案外，近來殺人後自殺的案件也屢見不鮮，鄭瑞隆認為，這類犯嫌通常是人格異常，對於要離開他的人會有極端報復心理，起初會無所不用其極地挽留對方，若還是遭拒，就可能會選擇玉石俱焚，用最極端的手法了結雙方關係。

中正大學犯罪防治學系主任許華孚建議，男女雙方不管是交往前後或已經結婚，都必須從控制慾、脾氣等蛛絲馬跡，去觀察對方是否為恐怖情人，藉此提早防範。