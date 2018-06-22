分屍案驚悚傳播快 學者：媒體應探討成因 避模仿

2018-06-22

〔記者簡惠茹、劉力仁、黃欣柏／台北報導〕5月26日桃園傳出夫殺妻分屍案，28日傳出台大女高材生黃亦敏遇害逾1週並遭分屍案，接著就發生兇嫌陳伯謙本月1日凌晨殺害高姓女子，也以分屍丟棄方式企圖逃脫司法制裁。從時間點與手法看，陳嫌受到前兩件分屍案影響跟著模仿犯罪的可能性不低。

傳播學者有兩種看法，有人認為確實可能產生模仿效應，尤其現今網路傳播面廣快速，突發新聞資訊隨時進到幾乎人手一台的手機內；另一派則認為難以驗證，但兩派學者都認為，媒體報導這類新聞要避免過於描述細節，也不要將某些族群「標籤化」，將重心放在如何避免憾事再發生，比較有意義。

不讓憾事再發生 更重要

中正大學傳播系教授胡元輝說，過去研究發現，對社會案件情節做太多描寫和渲染，有可能產生模仿效應，媒體報導應盡量避免對犯案手法細節做過多鋪陳，反倒是探討如何避免類似憾事再度發生，來得更重要。文化大學新聞系主任胡幼偉也說，美國、國內警察大學犯罪研究所都有相關研究指出，媒體報導可能產生模仿效應，因此要求報導類似新聞時盡量不要提到犯案過程、手法。

為何會產生模仿效應？胡元輝認為，有一個原因是「激勵」，譬如看到媒體報導自殺案件，模仿者會覺得這不失為一種解脫方式，可將自己困擾已久的壓力排除，看到別人這樣做，進一步強化自己的決定。

政大新聞系教授劉昌德認為模仿不會完全不存在，但難以驗證，值得探討的是媒體報導手法及尺度，不要有獵奇心態或製造血腥情節的快感。劉昌德和台大新聞所教授林麗雲強調，這一波網路或媒體報導都有刻意「標籤化」或「汙名化」特定族群情況，必須避免。

林麗雲強調，犯罪行為與族群身分無關， 不能連結特定族群身分與犯罪行為，也有媒體報導將特定族群汙名化，譬如報導中強調兇手「精障」，非常不妥。

胡元輝指出，媒體報導犯罪過程屬於閱聽眾資訊的一部分，但媒體有多重社會責任，建議多提及案件的形成原因，有助社會理解這個問題，找到解決方式。