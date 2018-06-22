要犯探包掏槍 警有用槍迫切性

2018-06-22

〔記者邱俊福、黃建華、謝君臨／綜合報導〕警方昨在高雄圍捕攜槍要犯，開槍逮人時波及一名路人受傷，刑事警察局表示，面對緝捕對象，初期情資掌握非常重要，需了解對象是否槍械隨身，及其日常作息狀況，再規劃逮捕地點與時間點，最成功的圍捕，當然是不費一槍一彈，直接趁緝捕對象睡夢中一舉逮人到案。

不過刑事局認為，因圍捕現場往往瞬息萬變，令人難以預料，只有身處現場的辦案人員，才能清楚整個狀況。

高雄市警察局長何明洲說，商嫌是涉及槍擊殺人案被判刑19年，是「很重大的槍砲、殺人通緝要犯」，員警持搜索票去圍捕，他手伸進包包要拿槍，確有緊急迫切性，員警開槍對空或往牆壁射擊後壓制，符合警械使用條例的用槍時機。

若無疏失 警誤傷不涉國賠

高市刑警大隊副大隊長陳柏彰表示，商嫌在警方查緝過程中，欲拿出已上膛的手槍，現場員警若不即時使用槍械，其生命、身體有立即受危害之虞，使用警械符合規定。

本案誤傷民眾有無國賠問題？前新北地檢署主任檢察官、律師陳以敦表示，國賠必須公務員有故意或重大過失，正常來說，當時警察是瞄準嫌犯開槍，此外實務上還需鑑定子彈是否先打到東西再波及民眾，若當時是員警無從預見的狀況，警方執法過程整體看來就沒有疏失。