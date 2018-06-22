高院E化繳費 交保免帶現金

〔記者楊國文／台北報導〕鑑於以往訴訟當事人辦理交保，家屬只能抱著大筆現金來辦保，高等法院昨起推出「交保，不用帶現金」便民服務，除了原有現金、台灣銀行票據繳納之外，新增刑事保證金可到台銀公庫部繳納、金融卡POS機刷卡、匯款繳納三個新措施，民事訴訟費還可以Apple Pay、Google Pay、 Samsung Pay等「行動支付」方式繳費。
不過台北地院、新北地院等時常辦理重大金融犯罪、有時會出現巨額交保案的法院，這一次未在實施之列，高院說，所屬各高分院、各地院可望陸續跟進實施。
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〔記者楊國文／台北報導〕鑑於以往訴訟當事人辦理交保，家屬只能抱著大筆現金來辦保，高等法院昨起推出「交保，不用帶現金」便民服務，除了原有現金、台灣銀行票據繳納之外，新增刑事保證金可到台銀公庫部繳納、金融卡POS機刷卡、匯款繳納三個新措施，民事訴訟費還可以Apple Pay、Google Pay、 Samsung Pay等「行動支付」方式繳費。
不過台北地院、新北地院等時常辦理重大金融犯罪、有時會出現巨額交保案的法院，這一次未在實施之列，高院說，所屬各高分院、各地院可望陸續跟進實施。
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