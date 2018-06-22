兩車連撞皆肇逃 婦倒個垃圾慘死

2018-06-22

〔記者王俊忠／台南報導〕「可憐的大阿姨被車子撞死，我原本做好要送給阿姨的麵包，永遠送不出去了！」一位張姓男網友在臉書上悼念陪他從小長大的大阿姨，在雨夜中遭到2車連撞慘死！

外甥悲：做好的麵包 永遠送不出去了

張男與其李姓友人在臉書表示，6月19日晚間8點多，張男的大阿姨在台南市北區長榮路五段（近台南後備指揮部一帶）的住處附近出門倒垃圾，過馬路時遭到車輛撞擊，當場喪命，但肇事車輛逃逸無蹤，希望網友提供行經此路段的行車記錄器影像緝凶。

案發後，轄區市警五分局長吳清飛帶領副分局長郭永益、交通組長、實踐派出所長、車禍處理小組、偵查隊等人員到場調查，採集車禍現場跡證及調閱附近道路監視器追查，很快查出肇事車輛。

少年否認肇事 見監視器俯首認罪

警方說，6月19日晚間下著雨，未成年、無照駕駛的吳姓少年（17歲）騎乘一輛重機車至長榮路五段378巷口時，與倒完垃圾、橫越馬路回家的許姓婦人（54歲）發生碰撞後逃逸。

許婦遭撞後整個人飛起來，摔落路面又遭隨後而來一輛小客車撞擊，駕駛黃姓男子（45歲）肇事後逃逸，許婦被連兩撞，送醫不治。

20日凌晨，警方通知吳、黃到案，吳男辯稱騎車摔倒、沒撞到人，警方出示監視器影像鐵證，令吳男俯首認罪，黃男則坦承肇事逃逸。

2嫌酒測值都是零，警方訊後依肇逃公共危險與過失致死罪嫌移送檢方偵辦。