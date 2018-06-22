仙女不需要愛情…臉友揪夜遊 撞車4死

2018-06-22

2女未繫安全帶 摔車外

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣22歲詹姓男子在臉書揪團夜遊，其潘姓女友和另一對臉書男女好友主動赴約，結果坐上詹男的「死亡快車」，行經芳苑鄉台17線與芳漢路口時，疑因車速過快，撞上福海宮的牌樓右門柱，車子瞬間起火燃燒，2女疑未繫安全帶被拋出車外，2男受困車內燒成焦屍，檢警深入調查肇事原因中。

2男困車內 燒成焦屍

詹男前晚約8點在臉書po出「好無聊，誰要跟我去夜遊」，其潘姓女友（26歲）立即答「我要」，家住桃園的余女和家住嘉義的林男都趕來彰化一起夜遊，不料竟共赴黃泉。昨天赴警局指認的謝姓男子說，詹男是他溪州國中同學，前晚看他揪團夜遊，昨早看到新聞，沒想到死者「真的是他」，人生太無常了。

臨時起意 跨縣市會合

22歲余女面貌姣好，臉書大頭貼寫著「我是仙女，仙女不需要愛情」，還留言「最卑賤的不過是感情，最涼的不過是人心」，感覺歷盡滄桑；20歲林男的爸爸和姑姑前來認屍時，見林男被燒成焦屍，都無法相信。

姑姑說，林男的媽媽去年才剛去世，他一直宅在家裡，是典型的「宅男」，人很乖，話不多，怎麼會跑到彰化跟人夜遊，他們實在搞不懂。

父曾念兒 不要開快車

詹男的父親是中華電信的線纜外包商，他說，原本兒子跟他學裝線纜，後來搬出去住，連搬去哪裡都不讓家裡知道，已經好久沒跟家裡聯絡了，家裡經常接到他的超速罰單，6月6日又接到1張，他打手機叨念他「車子不要開太快」，還問他「端午節要不要回來吃肉粽」，詹男說「工作忙，沒空」就掛電話了，沒想到這一通電話竟是他跟兒子的最後一通電話。