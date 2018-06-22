認識阿茲海默症／退化性失智症 照顧者常高度緊張

2018-06-22

宜多利用輔助資源減壓

〔記者吳亮儀／台北報導〕亞東醫院一般神經科主任甄瑞興表示，門診上的確遇到非常多阿茲海默症的家屬抱怨，因為患者各種暴躁或笨拙的行為，讓照顧者生氣或不諒解，這是很普遍的情形。

甄瑞興指出，現在很多長照的共照中心有課程，衛福部一直以來也有推動友善關懷據點，這些都是很好的輔助資源，民眾可以多加利用，不須把壓力都扛在身上；很多醫院也有一些照顧患者的課程，讓家屬們知道如何面對有失智症的長輩，以及多陪伴、多說話、帶領運動等方式陪伴長輩。

患病疑和生活壓力有關

阿茲海默症的高風險因子為何？甄瑞興說，各國研究得到幾個重要方向，包括教育程度較低、年紀愈大患病率愈高，最近研究顯示，患病可能和生活壓力有關。

甄瑞興建議，多動腦、運動、健康飲食，避免高血壓、高血脂、高血糖，不抽菸、不酗酒，工作退而不休並繼續做志工，參加活動，多運動，就有很大機會避免和延緩失智症的發生。

阿茲海默症（Alzheimer`s Disease）屬於退化性失智症的一種，早期病徵是記憶力衰退，對時間、地點和人物的辨認出現問題，目前還沒有任何藥物可以治癒，但一些治療可以使患者的症狀獲得改善，例如膽鹼酶抑制劑及NMDA受體拮抗劑，能減緩患者心智功能退化的速度，另外，其他藥物包括抗精神病藥物、抗憂鬱劑等，用於改善患者的精神行為症狀。