漏尿遭兒掌摑罰站 阿茲海默老母淚滿襟

2018-06-22

照顧妳三年多...兒失控

〔記者王駿杰／新竹報導〕69歲李姓老婦與37歲戴姓兒子同住新竹市某公寓，李婦疑患有阿茲海默症且病症益發嚴重，經常大小便未清理，引發戴男不滿，19日強行要求李婦到住處門口罰站，甚至對她推擠、掐喉嚨、打巴掌，整個過程遭附近民眾拍下報警，警方隨即通報家暴中心。

樓上鄰居所拍影片顯示，戴男喝令滿頭白髮的李婦站在住家門口柱子旁，只見戴男先掐住她的脖子並用力搖晃，口中念念有詞，李婦則大吼，疑似說「這房子是你買的嗎？」不料卻讓戴男勃然大怒，一個箭步向李婦逼近，大聲向她抱怨，指「照顧妳三年多…漏尿…叫妳洗澡不洗澡，叫妳換衣服不換衣服…」，過程中，李婦不斷拭淚，偶爾回嘴，沒想到卻讓戴男情緒大爆發，直接賞給李婦肩膀靠近頸部一巴掌，挨打的李婦也還擊，最後戴男牽著李婦的手將她帶進家門。

警方指出，19日確實接獲報案，女警到場訪視，當時李婦正在洗澡，她向警方指出曾遭戴男家暴，但脖子上看不出明顯傷勢，李婦未正式提告，警方通報家暴中心。

無家暴紀錄 初判偶發

竹市社會處代理處長魏幸雯指出，李婦未曾出現任何家暴紀錄，也非社會福利人口，初步研判應為偶發事件，目前李婦與戴男雙方出國，詳細情形還須再確認，後續將依家暴個案流程進行協處，提供關懷及所需服務或資源。

社會處已介入處理

據了解，李婦疑患有阿茲海默症，平日由戴男照顧，因病症益發嚴重，經常大小便沒處理，因此引發戴男不滿，經常對李婦辱罵，附近民眾常聽到李婦的尖叫聲，認為戴男可能心力交瘁，建議應該將李婦交由長照機構照護。