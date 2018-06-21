華山分屍案 家屬招魂 民眾獻花悼念

2018-06-21

〔記者王冠仁／台北報導〕37歲射箭教練陳伯謙將高姓女子掐死、分屍，震驚社會，昨天下午高女的妹妹跟著親友前往案發地、華山草原「野居草堂」的小木屋外祭拜、招魂，儘管戴著口罩、墨鏡，但過程中仍可見她臉部不時抽搐且數度泣不成聲，場面哀戚。有不少民眾自發性地在小木屋前擺放鮮花悼念高女，鮮花上的紙條寫著：「我們看見了，請安息迎向光去。」

檢警指出，前天相驗高女遺體時，發現高女雙邊乳房遭到完整切除，將在近期再次借訊陳男，追查雙乳下落，同時也正在調閱陳男棄屍當天的監視器畫面，釐清是否有共犯協助。