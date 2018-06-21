華山分屍案 家屬招魂 民眾獻花悼念

2018-06-21

〔記者王冠仁／台北報導〕37歲射箭教練陳伯謙將高姓女子掐死、分屍，震驚社會，昨天下午高女的妹妹跟著親友前往案發地、華山草原「野居草堂」的小木屋外祭拜、招魂，儘管戴著口罩、墨鏡，但過程中仍可見她臉部不時抽搐且數度泣不成聲，場面哀戚。有不少民眾自發性地在小木屋前擺放鮮花悼念高女，鮮花上的紙條寫著：「我們看見了，請安息迎向光去。」

檢警指出，前天相驗高女遺體時，發現高女雙邊乳房遭到完整切除，將在近期再次借訊陳男，追查雙乳下落，同時也正在調閱陳男棄屍當天的監視器畫面，釐清是否有共犯協助。

  • 民眾獻花弔念高女。（記者王冠仁攝）

    民眾獻花弔念高女。（記者王冠仁攝）

  • 台北市華山大草原發生分屍案，市府都更處指出，即日起暫停華山大草原一切活動，協助檢調單位調查詳情。20日案發現場的小木屋與華山大草原周邊仍有員警在場警戒。（記者廖振輝攝）

    台北市華山大草原發生分屍案，市府都更處指出，即日起暫停華山大草原一切活動，協助檢調單位調查詳情。20日案發現場的小木屋與華山大草原周邊仍有員警在場警戒。（記者廖振輝攝）

  • 高女妹妹（右二）與親友到場招魂。（記者王冠仁攝）

    高女妹妹（右二）與親友到場招魂。（記者王冠仁攝）

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