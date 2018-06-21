八馬控檢調搜索可疑 調局：為查健康食品非智財案

2018-06-21

〔記者吳政峰、謝君臨／台北報導〕健康食品公司「八馬」與同業「PM」曾爆出智慧財產權訴訟，八馬20日登出廣告，指控檢調前年上門搜索的動機可疑，並出示與PM間的訴訟資料，強調該件官司已於今年6月14日勝訴，質疑檢調偵辦「疑點重重」；對此，調查局昨回應八馬的指控是「拿張飛打岳飛」，強調智財案跟搜索行動根本毫無關聯。

八馬指控，與PM之間的智財訴訟長達8年，前年突然遭檢調搜索，經查才發現PM在台的林姓代表人，就是向檢調檢舉的人，懷疑檢調搜索違反比例原則，動機可疑。八馬強調，與PM的智財案件已於日前勝訴，檢調當時發動300人大陣仗搜索，其實是少數辦案人員遭欺騙，一切都是抹黑、中傷。

調查局昨回應，前年接獲檢舉，指八馬疑透過同一集團公司「龍騰」從瑞士進口「倍喜克」食品，利用直銷方式在台銷售，並誆稱有降血脂、調節免疫系統、延緩老化等功效，每罐售價從4725元到6090元之間，吸引全國超過4萬人購買。

調查局指出，全案經台中市調處偵辦，認為八馬有違反「健康食品管理法」之嫌，前年12月2日移送台中地檢署偵辦，去年1月23日偵結起訴，目前案子仍在台中地院審理中。

調查局強調，八馬贏的是與PM間的智財官司，檢調辦的則是「健康食品管理法」案件，雖然林男身兼PM在台代表人與檢舉人，但不影響八馬違法事實，呼籲八馬勿拿張飛打岳飛，搞錯對象。