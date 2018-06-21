少年假扮環局實習生 騙抽菸少女嘿咻免開罰

2018-06-21

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市17歲詹姓少年，涉嫌誆稱自己是環保局實習生，對12歲的抽菸少女「開罰單」，再告訴少女「跟我嘿咻就免罰」，該少女害怕抽菸被父母發現，無奈之下只好答應與詹少發生性行為，事後後悔向父母坦承此事，全案才曝光；新北地檢署調查後，昨依加重強制性交罪嫌將詹少起訴。

檢警調查，前年8月7日晚間11時許，詹少在新北市三重區一處公園閒晃時，聽到公園女廁內傳出打火機聲音，隨後看到1名少女從女廁出來，身上滿是菸味。詹少心起歹念，竟上前誆稱自己是環保局的實習生，質問少女：「妳是不是有抽菸？」見少女嚇得承認，又要求少女跟他回去填資料、領罰單。

詹少把少女帶到鄰近宮廟後，開始勸說：「只要跟我嘿咻，就不用被開罰單！」少女怕被家人責罵，只好答應，當天先替詹少口交，翌日凌晨被詹少載到親戚的工廠內性侵，事後她越想越不對，將此事告訴父母，才讓詹少的惡行曝光。

庭訊時，詹少辯稱是少女主動要求發生性行為，2人才在宮廟內嘿咻，後來少女覺得地點不適合，才轉到親戚工廠，沒有脅迫對方，也沒佯稱是環保局實習生。

但當天與少女同行的1對林姓兄妹證稱，少女與詹少離開時，確實有提及「抽菸被抓包」、「要跟環保局實習生去填資料」等字句，也有抽菸的15歲林兄當時還問：「我要不要一起去？」卻遭詹少拒絕，此外，監視器畫面也錄到詹少騎機車載著少女離開，檢方因此不採信詹少的辯詞，將他起訴。

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