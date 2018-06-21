留學男返國抽脂 休克昏迷逾月

2018-06-21

〔記者蕭婷方／台北報導〕醫美糾紛頻傳！台北市議員林瑞圖昨召開記者會指出，1名在美國洛杉磯知名大學就讀、並領該校獎學金的徐姓青年，5月返台至順風美醫診所進行局部抽脂，診所先是收取專業麻醉師費用，卻由不明人士冒稱「麻醉師」為徐男進行麻醉，徐男在醫療過程突休克，也未即時通報醫院急救，導致徐男重度昏迷至今。徐男家屬委任律師林鳳秋表示，今將至法院向診所負責人與相關人員提出刑事告訴。

家屬控延誤就醫達3小時

對此，順風美醫診所僅委由律師陳尹章發聲明稿，強調醫療過程均按常規處置，由於徐男休克原因待釐清，呼籲家屬冷靜，回歸尋求治療徐姓病患；至於案件細節，已進入司法程序，偵查告一段落前不會對外說明細節；北市衛生局對此案僅回應，醫療疏失判斷，屬於司法機關權責。

林瑞圖說明，徐男進行手術前，僅由1名未有醫師執照的工作人員診視、評估與說明醫療行為，診所還向家長騙稱會有麻醉醫師在場，收取高額「麻醉師現場費」後，卻由沒有醫師身分的人員進行醫療行為；徐男在手術當日發生休克情況後，診所內沒有急救措施，也未即時通報醫院，延誤就醫長達3個小時，導致徐男昏迷至今。

徐父難過地表示，兒子已重度昏迷1個多月，以往陽光又健康的大男孩要靠插管維生，醫師甚至說「病情要看老天臉色」，事件造成全家極大傷害與痛苦。

林瑞圖進一步批評，事發後家屬屢向診所要求提供病例，診所不僅多次推諉，還私下派員工潛入徐男病房偷拍插管照片，涉違反醫療法及個人資料保護法。

林鳳秋也指出，順風美醫診所掛名登記負責醫師劉佳政，每週固定3天會到李進良經營的嘉仕美診所看診，並為嘉仕美首席醫師，質疑李進良容許旗下醫師在其他家診所掛名，也應該負知情連帶責任。

林鳳秋表示，今將赴法院按鈴控告劉佳政與順風醫美董事長饒自強密醫罪、詐欺取財、隱匿證據罪、業務過失重傷害罪，李進良則為相關罪責幫助犯，會做法律追訴。