世新女大生遭學長追殺 噩夢作半年 不敢談戀愛

2018-06-21

憂他出獄後對她和家人不利

〔記者張文川／台北報導〕世新大學英文系大三男學生陳政佑，長期騷擾同校石姓學妹，去年12月11日持水果刀追殺石女3刀，台北地檢署依殺人未遂罪嫌起訴，台北地院昨開庭審理，首度傳喚石女隔離作證，石女餘悸猶存地說，被刺殺至今仍常常作噩夢，路上有人接近就會膽戰心驚，也不敢談戀愛，連異性接近都讓她感到害怕，不敢接觸異性，「很擔心他出獄後會對我和家人不利」。

特製隔離法庭 避見面引恐懼

陳男現仍在押，昨被提訊到庭，他父母親也到庭看他；法官特地安排在特製的隔離法庭開庭，石女隔著雙面鏡透過麥克風發聲作證，法庭內看不到她，進出法院也走保護通道。

石女當庭提出2015~2017年陳男以臉書、LINE、簡訊騷擾她的180個對話訊息，她拒接電話、封鎖他臉書和LINE，陳男就變換臉書身分、LINE名稱試圖和她接上線，曾假裝網路買家要求面交，也曾偽裝她朋友騙她約在捷運偏僻角落，「不管我怎麼說，他仍不停止騷擾，我已受不了、快崩潰了。」

法官問石女為何要拒接電話？石女說，某次和陳男在捷運上筆談，陳男提到「我看你都是板橋站或府中站上車」，讓她很震驚，覺得自己好像被盯上、被監視，很可怕，決定斷絕聯絡。

男方律師：亂揮未瞄準頸部

只是至於案發當天，石女說陳男持刀追逐她，將她壓倒在桌椅上，她脖子被刺一刀劇痛，混亂中她只記得掙脫、跑向講台，其他過程、被殺幾刀、陳男說什麼話，都已沒印象。

陳男只在庭末說：「她沒有針對問題回答。」但未多作解釋，研判是對石女對於案發時細節多回答「沒印象」有意見；陳男律師表示，陳未瞄準頸部出刀，是情急下亂揮誤傷，2人身材、力量懸殊，壓制石女後未繼續猛刺要害，而是主動停手，主張陳男沒殺人犯意，只是一時情緒失控才揮刀。