兩少持BB 槍 狂轟里長10幾槍

2018-06-21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區里長聯誼會主席張宇讚昨在服務處與里民聊天，皆17歲的林姓、劉姓青少年突然闖入，林持BB槍近身對著張連開10餘槍，張宇讚右手臂被打中4槍有擦挫傷，2嫌被捕後稱有行車糾紛，警方訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

張宇讚心有餘悸說，他不認識這2名青少年，也沒有跟人有糾紛、仇恨，若是真槍，後果不敢想像。

張宇讚說，下午3時，他與張姓里民在鳳源路服務處聊天，2名青少年共乘機車到服務處旁停放，步行到服務處門口，直接拿BB槍對他連開10餘槍，另名手持鐵鍊攻擊，他用右手阻擋，右手臂被擊中4發，出現破皮、紅腫傷勢。

張宇讚、張姓里民及服務處人員看到槍枝心想不妙，後來發現不是真槍，3人追上前攔下準備逃逸的嫌犯並發生扭打，林用槍托重擊張姓里民頭部，因此送醫縫了3針，張宇讚手部也擦傷，林、劉2人則棄車逃逸。

小港分局大林派出所員警趕抵，與民眾在鳳西街尋獲林嫌，林一度頑抗拒捕，員警拔槍喝令「不要動」才就擒，並傳喚劉嫌到案。

林、劉都是林園區人，2人應訊時表示，5月底與張宇讚有行車糾紛，偶然行經里長辦公處前，看到招牌上相片就是糾紛對象，臨時起意犯案。警方初步排除選舉糾紛，但對2人說法持保留態度，認為「一定有人指使！」