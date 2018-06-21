松菸「中槍」3回 藏鏡人疑松聯幫華哥

2018-06-21

槍擊案再逮一上手

〔記者姚岳宏、邱俊福、謝君臨／台北報導〕台北市松菸文創大樓4個月內3度遭人開槍，槍手陸續被逮或投案，警方昨再逮獲42歲男子王永霖，初查他是槍手之一林志遠的上手，由他負責拿錢及找林嫌開槍；由於偵查迄今，檢警還無法把3起槍擊案連結在一起，也尚未確定真正主謀，但研析案情後鎖定，松聯幫大哥「華哥」才最可能是幕後藏鏡人，正進一步蒐證調查。

警方陸續逮獲7嫌

松菸文創連續遭開槍3次，警方雖陸續逮獲7嫌，但抓到的都是負責實行及居間聯繫的小角色，昨天逮到的王嫌也只是台南當地毒品人口，經常流連於賭場，並非幫派要角，他自稱「拿錢辦事」，警方研判他確實應非幕後主謀，昨晚遭收押；至於主謀三度找小咖開槍的犯案動機，警方研析認為仍以土方利益開槍示警的可能性最大。

疑因土方利益開槍示警

警方調查，林志遠今年1月19日持蠍式烏茲衝鋒槍，在松菸文創大樓旁馬路對空開3槍，隨即南下逃亡，在高鐵台南站被捕。林供稱，自己曾跑路到中國廣州，有中國友人拿10萬元要他開槍，檢方不採信，將他聲押獲准，林遭收押後才供出，是受王永霖教唆。

台北地檢署昨指揮刑事局、台北市刑警大隊及信義警分局，前往高雄某汽車旅館拘提王男到案，在屋內起出安非他命。王供稱，是另名男子以100萬元代價請他找林開槍，最後對方只付30萬元，他分給林志遠10萬元；林則稱，王永霖跟他一起到台北，但開槍前兩人分開，10萬元還被王永霖抽取2萬元，自己實得8萬。

去年11月1日犯下松菸首起槍擊案的槍手翁啟源、共犯林韋丞，今年4月被依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌起訴；第二案槍手林志遠於上月延押期滿，暫時獲釋；今年2月27日在松菸大樓旁開3槍的22歲槍手郭峻升，當晚投案，警方再逮蔡姓、魏姓共犯，3嫌均羈押中。