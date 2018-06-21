離譜阿公醉倒 孫餓到半夜 找人民保母

2018-06-21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕65歲何姓男子帶10歲孫子回高雄老家後，忙著跟老友喝酒敘舊，卻不勝酒力醉倒，害小孫子沒飯吃，到半夜男童餓壞了，但他沒有哭鬧，冷靜地打110求助，一臉委屈地對警察說「我肚子餓」，員警立即把他帶到超商，牛奶和麵包下肚後，男童總算露出笑容。

警方指出，端午連假期間，杉林分駐所員警半夜11點多透過110報案系統轉報得知，何姓男童自己打電話報案，指阿公酒醉了，他還沒有吃晚飯，肚子很餓，希望警察叔叔能幫忙。

10歲童 冷靜求助一臉委屈

員警趕往現場，看到何男睡在旁邊，醉到不醒人事，何童一臉委屈地告訴員警說，他中午被阿公從台南帶回高雄的老家玩，阿公一回到老家就去找朋友喝酒聊天，之後不勝酒力睡著，害他整晚都沒飯吃。

杉林分駐所長蕭宗元說，何姓男童的父親因案被關、母親跑掉，小朋友由阿公和姑姑合力撫養；當晚他和同事找到男童時，男童雖沒哭鬧，卻一臉委屈說肚子餓，他和同事到阿公房間，發現阿公醉得很厲害，怎麼搖都搖不醒，只好把男童帶到超商，自掏腰包買牛奶和麵包讓男童充饑。

暖警掏腰包買食物充饑

由於擔心男童一個人待在阿公家會有危險，蕭宗元決定把男童帶回分駐所安置，並通知住在台南的姑姑來接人，男童吃完東西後，接近半夜12點多，員警讓他先睡在備勤室裡，凌晨2點多時，姑姑趕來，將男童接回台南。

男童通報為高風險家庭

高市旗山社福中心指出，該名男童經警方通報為高風險家庭後，將轉介給南市社會局進行關懷及訪視，若家屬疏於照顧屬常態行為，經輔導無法改善，會介入安排男童到適當機構進行安置。