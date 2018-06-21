台灣人真有善心 中客全家觀光行乞 賺2倍

2018-06-21

中國行乞1天2千 台灣4千

〔記者邱俊福／台北報導〕「台灣人最友善」，又見中國人來台行乞！中國籍蔣男以觀光名義，帶著老婆與小兒麻痺的兒子來台自由行，未料一家三口卻跑到台北市東區商圈行乞，9天後被警方查獲，3人竟供稱「在中國行乞一天才2000元，台灣4000元，比較好賺！」

在東區行乞9天被查獲

移民署表示，過去曾破獲中國身障人士來台組成行乞賣藝集團，不排除幕後有集團接應或仲介，將持續追查。

警方調查，蔣家3口老家在中國湖北省，本月9日以自由行方式搭機來台，3人入住新北市三重區一家旅館後，每天搭乘捷運到台北市忠孝東路四段統領大樓前的人行道，先在地面放置一塊布，再由雙親帶著29歲、患有小兒麻痺的兒子躺於布上，向路過的人群行乞。

大安分局敦化南路派出所獲報前往勸離，3人依然故我，18日中午警方又接獲通報，只好以勸阻不聽為由，將3人帶回派出所，沒想到一查發現3人竟以觀光名義來台行乞，立刻製作筆錄偵辦。

據悉，3人在台行徑與觀光名義不符，經警方依社維法移送台北地院簡易庭後，被法官裁定拘留1天，翌日被依違反兩岸人民關係條例移交移民署遣返中國。中國人來台行乞層出不窮，患小兒麻痺症的中國職業乞丐莫奉清，5年前參加醫美團來台，脫團在台北市行乞被查獲，警方發現他不到一個月進帳台幣6萬多元，莫男當時大讚：「台灣人真有善心，每天進帳2000多元」。他還說，他到過新加坡、香港、馬來西亞及中國沿海各省行乞，發覺「台灣人最友善，中國人最小氣，新加坡人最大方」，但未料到台灣警察會來關心路邊乞丐，真倒楣。