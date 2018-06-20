司法話題》金管會前主委龔照勝兒 告贏繼母繼承一半豪宅

2018-06-20

〔記者黃捷／台北報導〕首任金管會主委龔照勝與第二任妻子凌美琦，同住北市內湖一間豪宅，他前年病逝後，與元配所生的兒子龔昱明不滿凌佔據豪宅，提告請求歸還一半房產及租金。凌雖主張龔子也應負擔半額房產抵押貸款，但士林地院認為她從未找龔子商量，判龔子勝訴，且不必承擔任何債務。

龔照勝1987年與黑松企業千金張玲結婚，育有一子龔昱明，龔照勝後來被媒體爆出，與友邦信用卡財務長凌美琦常出雙入對，疑有地下戀情，他才澄清2003年已與張離婚，且於2005年與凌結婚。

龔照勝2016年3月18日在喜來登飯店與友人聚餐，因心肌梗塞死亡，龔昱明從美國回台處理遺產事宜，發現凌仍住在內湖區的豪宅，卻拒絕與他共同持有，遂提告請求返還不當得利，要求凌歸還一半產權，並按月支付3萬2919元租金。

龔妻主張要繼承須分攤貸款

法院開庭時，凌主張龔照勝生前拿豪宅向銀行抵押貸款，她獨自清償1659萬餘元，若龔昱明要回一半產權，得連同繼承一半債務。龔子則抗辯，父親貸款時他人在美國，完全不知情，也不知道凌獨自還錢，這筆債務與他無關。

法官：未找龔子討論 不能抵銷

法官也認為，凌若認為龔昱明應負擔債務，一開始就該找龔子討論，她卻自行決定清償，因此不能抵銷債權，龔昱明無須負擔半數債務，且龔昱明確實有繼承權，凌應平分一半房產，完成平分之前，也應按月支付3萬2919元租金。