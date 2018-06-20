司法話題》司法院祭重手 未按時交判決書 法官將送評鑑懲戒

2018-06-20

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院昨宣布同步修正刑事、民事及行政三大訴訟法，來拉長法官製作判決書時間，讓法官有更充裕的時間撰寫判決，但也祭重手修正「各級法院法官自律實施辦法」，日後逾期未繳交判決書者，可能會被移送法官評鑑委員會評鑑，此修正案近日將送立法院，司法院盼能送進臨時會審議。

合議庭可拉長至3星期

依現行規定，法官應在言詞辯論後「2星期內」宣判，並交付判決書原本，惟不論案情複雜或當事人多寡，均要求在2星期內完成，常讓法官叫苦連天，也影響判決書的品質。

司法院為此修法，日後獨任審判的案件仍維持2星期，合議庭的案件則拉長至3星期，若法官「自認」案情複雜或有特殊情形，無法在2或3星期內完成，可以指定較長的宣判日。

草案加強懲戒力道

草案另一方面「硬起來」落實懲處，司法院將修正「各級法院法官自律實施辦法」，日後未依規定在宣判日交付判決原本的法官，將直送各法院的「自律委員會」處理，若情節重大，將發動職務監督，必要時送法官評鑑委員會評鑑。

司法院秘書長呂太郎解釋，2星期的期限已不適用現今多元案件，本次修法為「合理調配」，而非「延長」，將來法官有更寬裕時間製作裁判書，若還是無法在法定期限內完成，當然就要懲處。呂指出，當事人未來可在第一時間拿到判決書，以利決定後續訴訟方式。

有法界人士指出，現行的「2星期」規定其實多未落實，法院一般會多給予法官10天的緩衝期，且就算過了緩衝期，經院長催告仍未交，除非情節重大，否則也鮮少有人受懲，本次修法拉長判決書製作時間，也加強懲戒力道，盼此舉能真的讓法官日後可以如期交出判決書，來回應民眾對司法改革的殷殷企盼。