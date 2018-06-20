感冒藥磨粉裝拉K 高中生惡搞玩過頭

2018-06-20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區某高中進修部3名均為17歲的學生，課堂上無聊當有趣，將感冒藥丸研磨成白色粉狀，佯裝為毒品K他命作勢吸食，還嬉鬧說「在拉K！」「轉大人！」更將過程錄影PO網炫耀，平鎮警分局員警追查找出影中人，昨訊後依社會秩序維護法函送桃園地方法院裁罰。

3名學生到案供稱「覺得好玩，不知道事情會鬧大」，3人尿液初篩均屬陰性反應，訊後責付家長帶回。警方呼籲學子，千萬不要對毒品有好奇心，也不要以毒品為梗開玩笑或搞怪，以免得不償失。