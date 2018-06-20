通霄鎮代會主席 公家司機當自家送麵員

2018-06-20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣通霄鎮代表會主席彭益發，被檢舉利用職務之權，聘僱認識10多年的楊姓男子為司機，卻涉嫌指示楊男於上班時間，幫彭自營的製麵廠送麵長達3年，2人行為等同盜領80多萬元公帑，昨天被苗栗縣調查站依涉嫌貪污治罪條例約談到案，苗檢複訊後諭令彭5萬交保，司機請回。

主席彭益發涉貪 5萬交保

59歲的彭益發為2屆鎮民代表，本屆當選代表會主席，他找來楊男擔任代表會臨時人員，當他的司機。苗縣調站接獲線報指出，彭自家經營製麵廠，楊男名為主席司機，實際工作卻是幫彭的麵廠送麵給下游小吃店、麵攤。

苗縣調站調查，楊男從事兼職保險員，擔任主席司機後，每月領取約2萬元的臨時人員薪資，卻利用上班時間，替彭的製麵廠送麵，等同麵廠員工，而彭每月也會給楊男3到5000元不等的補貼；楊男送麵已有3年，以月薪約2萬元計算，加上每年1.5個月年終獎金，約盜領81萬元公帑。

苗縣調站經過近一年蒐證，發現楊男一早就開私車到製麵廠報到，接著就替客戶送麵，再到代表會簽到、簽出，沒有實際從事主席司機或主席交辦公務事項等「正業」，實際上的主席司機，是彭益發的兒子。

苗縣調站會同廉政署等單位，昨天持搜索票到通霄鎮代表會、彭益發經營的製麵廠等地搜索，並約談彭、楊、代表會人員及下游小吃店、麵攤等負責人近20人到案說明，依貪污治罪條例偵辦，彭、楊2人涉嫌違反貪污治罪條例第5條中，詐取公務財物罪，本刑為7年以上。