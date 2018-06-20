禁止進入╱華山草原 活動暫停

2018-06-20

〔記者鍾泓良／台北報導〕華山大草原發生分屍命案，北市都更處昨宣布，即日起暫停草原上一切活動，禁止人員進入，全力協助檢調單位調查，進駐團隊人員已陸續撤離。至於射箭屋部分，將待調查結束即行拆除。

都更處表示，考量與司法院使用華山大草原的合約將至，去年11月同意野青眾團隊以藝術聚落的方式申請借用，期間藉由藝術家創意，在草原搭建藝術帳篷，以多元的藝術行動推廣都市再生。今年2月野青眾團隊為增添草原行動豐富性，公開徵求創意提案，射箭屋就屬其中的提案團體。